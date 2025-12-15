Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экспорт крови из Грузии вырос на 132,5%


15.12.2025   12:12


За первые 10 месяцев 2025 года Грузия экспортировала 68,4 тонны крови на сумму 13 миллионов долларов США [Человеческая кровь; кровь животных, подготовленная для терапевтического, профилактического или диагностического использования; вакцины] было экспортировано на 132,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Основным экспортным рынком, где было продано 66,2 тонны на сумму 12,2 млн долларов США, является Узбекистан. Что касается других стран-импортеров, то их список выглядит следующим образом:

Казахстан — 1,7 тонны на сумму 564,4 тыс. долларов США;

Иран — 0,4 тонны на сумму 222,2 тыс. долларов США;

Таджикистан — 0,1 тонны на сумму 22,5 тыс. долларов США.

Что касается импорта, то, по данным Национального статистического управления, в этом году Грузия закупила крови и вакцин на сумму 5,9 млн долларов США [Национальное статистическое управление не учитывает кровь отдельно], что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 43,4% больше по объему, до 26,1 тонны.

bm.ge представляет список ТОП-5 импортеров

Украина – 2,1 млн долларов США;

Турция — 722,4 тыс. долларов США;

Литва — 531,2 тыс. долларов США;

Болгария — 412,4 тыс. долларов США;

Франция — 395,5 тыс. долларов США.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна