Экспорт крови из Грузии вырос на 132,5%

За первые 10 месяцев 2025 года Грузия экспортировала 68,4 тонны крови на сумму 13 миллионов долларов США [Человеческая кровь; кровь животных, подготовленная для терапевтического, профилактического или диагностического использования; вакцины] было экспортировано на 132,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.



Основным экспортным рынком, где было продано 66,2 тонны на сумму 12,2 млн долларов США, является Узбекистан. Что касается других стран-импортеров, то их список выглядит следующим образом:



Казахстан — 1,7 тонны на сумму 564,4 тыс. долларов США;



Иран — 0,4 тонны на сумму 222,2 тыс. долларов США;



Таджикистан — 0,1 тонны на сумму 22,5 тыс. долларов США.



Что касается импорта, то, по данным Национального статистического управления, в этом году Грузия закупила крови и вакцин на сумму 5,9 млн долларов США [Национальное статистическое управление не учитывает кровь отдельно], что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 43,4% больше по объему, до 26,1 тонны.



Украина – 2,1 млн долларов США;



Турция — 722,4 тыс. долларов США;



Литва — 531,2 тыс. долларов США;



Болгария — 412,4 тыс. долларов США;



Франция — 395,5 тыс. долларов США.





