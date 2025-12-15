Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кадыров: Наши соседи пока не желают, чтобы дорога проходила через Грузию


15.12.2025   12:22


Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии ответил на вопрос о строительстве автомобильной дороги Итум-Кали – Шатили, которая может связать Чечню с Грузией.

«На самом деле Грузия оказалась для нас неблагоприятной, хотя подписали документы, и все сделали. К сожалению, наши соседи пока не желают, чтобы была дорога через Грузию», – сказал Кадыров.

Какие именно документы имел в виду глава Чечни, неизвестно.

В Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечнёй, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте 2022 года об этом сообщили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны.

Тема строительства дороги и пограничного перехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждалась в марте 2022 года на заседании Совета безопасности России, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров тогда говорили о «стратегическом значении» дороги и её важности для выхода на зарубежные рынки.

О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Он отмечал, что его ведомство проработает вопрос включения трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.

В текущем году глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе выразил надежду на строительство дороги, соединяющей Россию и Грузию через Ингушетию. Однако и в этом случае инициатива не получила поддержки в Тбилиси.

На данном этапе единственным официальным пограничным пунктом на границе России и Грузии остаётся «Дариали – Верхний Ларс». Грузинская сторона ведёт строительство новой дороги и тоннеля Квешети – Коби, которые должны упростить передвижение в сторону границы. Однако завершение проекта, по последним данным, отложено до 2028 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна