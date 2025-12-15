Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Штрафы и тюрьма — виды наказаний в Грузии за незаконную вырубку елок


15.12.2025   12:22


До семи лет лишения свободы может грозить тем, кто незаконно рубит елки в лесах Грузии перед Новым годом.

Минимальный штраф за незаконную вырубку, транспортировку и продажу хвойных деревьев составляет 2 тысячи лари (около $740), предупредило министерство охраны окружающей среды Грузии.

Новогодние елки можно приобретать только из питомников и частных хозяйств. У каждого продавца должен при себе быть соответствующий сертификат происхождения.

В случае повторного случая незаконной вырубки хвойных деревьев нарушителю грозит уголовная ответственность. Если если сумма ущерба, нанесенного природе, превысит 1000 GEL, это карается штрафом и/или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет. В в случае незаконной вырубки хвойных деревьев в больших количествах, если ущерб, превысит 3000 GEL – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.


