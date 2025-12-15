Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
"Грузстат": В январе-ноябре товарный внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 9,5%


15.12.2025   12:23


По предварительным данным Национальной службы статистики, в январе–ноябре 2025 года внешнеторговый оборот Грузии товарами (без учёта недекларированной торговли) составил 23 216,2 млн долларов США, что на 9,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным «Грузстата», экспорт составил 6 618,1 млн долларов США, увеличившись на 10,1%, тогда как импорт достиг 16 598,1 млн долларов США — рост составил 9,3%.

По отчёту ведомства, отрицательное торговое сальдо в январе–ноябре 2025 года составило 9 980,0 млн долларов США, что соответствует 43,0% внешнеторгового оборота.


