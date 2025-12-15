В Грузии увеличили финансирование на ликвидацию последствий стихийных бедствий до 123,7 млн лари

15.12.2025 16:15





В Грузии сумма средств, выделенных на мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий из фонда региональных проектов государственного бюджета 2025 года, увеличена еще на 6 580 900 лари и достигла 123 693 900 лари.



Согласно распоряжению правительства №2081 от 10 декабря, опубликованному на сайте администрации правительства «Грузинской мечты», внесены изменения в распоряжение от 30 января 2025 года №186. В результате корректировок увеличено финансирование аварийно-восстановительных работ в муниципалитетах Харагаули, Багдати, Ланчхути, Вани, Амбролаури и Сачхере. Дополнительные средства также предусмотрены для муниципалитетов Дманиси и Местия.



На конец января, то есть в начале года, из фонда региональных проектов на ликвидацию последствий стихийных бедствий было выделено лишь 6 400 000 лари для восьми муниципалитетов. После этого правительство уже в седьмой раз скорректировало как объем финансирования, так и количество муниципалитетов. В настоящее время средства распределяются между 47 муниципалитетами.



Финансирование различного объема предусмотрено для муниципалитетов Зугдиди, Харагаули, Гурджаани, Сигнахи, Ахалцихе, Сагареджо, Боржоми, Ахмета, Сенаки, Хони, Багдати, Гори, Тианети, Терджола, Цаленджиха, Каспи, Ланчхути, Озургети, Лентехи, Марнеули, Лагодехи, Кварели, Чохатаури, Вани, Мартвили, Чхороцку, Цагери, Кутаиси, Тетри-Цкаро, Амбролаури, Сачхере, Хашури, Зестапони, Телави, Адигени, Дедоплисцкаро, Гардабани, Они, Болниси, Хоби, Поти, Мцхета, Душети, Самтредиа, Ткибули, Дманиси и Местиа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





