На каких условиях китайские студенты будут приниматься в грузинские вузы, а грузинские студенты — в китайские

15.12.2025 18:08





Между Министерством образования, науки и молодежи Грузии и Министерством образования Китайской Народной Республики подписано соглашение о взаимном признании дипломов и сертификатов о высшем образовании.



Как говорится в документе, опубликованном в Законодательном вестнике, «соглашение направлено на содействие сотрудничеству в области образования и науки и на повышение мобильности талантов между странами».



В документе определены вопросы признания дипломов/сертификатов о высшем образовании, выданных сторонами в странах, и условия, при которых грузины смогут продолжить обучение в китайских университетах, а китайские студенты — в грузинских университетах.



Требования к приему китайских студентов в грузинские высшие учебные заведения следующие:



1. Грузинские высшие учебные заведения сохраняют за собой право определять квалификационные требования, оценки и результаты экзаменов, необходимые для всех уровней обучения, в соответствии со своими собственными правилами.



2. Выпускник средней школы или студент с эквивалентным уровнем образования в Китае может поступить в высшее учебное заведение в Грузии для получения степени бакалавра при условии соблюдения конкретных требований принимающего высшего учебного заведения.



3. Обладатель свидетельства об окончании специализированного учебного курса (жуанке) или студент с эквивалентным уровнем образования в Китае может поступить в высшее учебное заведение в Грузии для получения степени бакалавра при условии соблюдения конкретных требований принимающего высшего учебного заведения.



4. Обладатель степени бакалавра или студент с эквивалентным уровнем образования в Китае может поступить в высшее учебное заведение в Грузии для получения степени магистра при условии соблюдения конкретных требований принимающего высшего учебного заведения.



5. Обладатель степени магистра или студент с эквивалентным уровнем образования в Китае может поступить в высшее учебное заведение в Грузии для получения степени доктора наук при условии соблюдения конкретных требований принимающего высшего учебного заведения.



Требования к поступлению грузинских студентов в китайские высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты следующие:



1. Китайские высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты оставляют за собой право определять квалификационные требования, баллы и результаты экзаменов, необходимые для всех курсов обучения, в соответствии со своими собственными правилами.



2. Студент, имеющий государственный аттестат о полном общем образовании или эквивалентный уровень образования в Грузии, может поступить на специализированный образовательный курс в Китае, программу высшего образования, ведущую к получению свидетельства об окончании курса (жуанке), при условии соблюдения конкретных требований принимающего высшего учебного заведения.



3. Студент, имеющий государственный аттестат о полном общем образовании или эквивалентный уровень образования в Грузии, может поступить на программу высшего образования в Китае, где он/она получит свидетельство об окончании курса и/или степень бакалавра, если он/она соответствует конкретным требованиям принимающего высшего учебного заведения.



4. Студент, имеющий степень бакалавра или эквивалентный уровень образования, может поступить в высшее учебное заведение в Китае, где он/она получит свидетельство об окончании обучения (магистерский уровень) и/или степень магистра, если он/она соответствует конкретным требованиям принимающего высшего учебного заведения или научно-исследовательского института.



5. Студент, имеющий степень магистра или эквивалентный уровень образования в Грузии, может поступить в высшее учебное заведение в Китае, где он/она получит диплом о высшем образовании (докторский уровень) и/или степень доктора, при условии соответствия конкретным требованиям принимающего высшего учебного заведения или научно-исследовательского института.



Соглашение заключено на пятилетний срок и автоматически продлевается еще на пять лет. Соглашение было подписано в Ухане.





