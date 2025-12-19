Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

NBC News: Дональд Трамп не исключает войны с Венесуэлой


19.12.2025   17:50


Президент США Дональд Трамп не исключает возможности войны с Венесуэлой, — заявил он в телефонном интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос о том, могут ли недавние действия привести к войне, президент США сказал, что такая возможность существует.

«Я этого не исключаю. Всё зависит от обстоятельств. Если они окажутся настолько глупы, чтобы продолжать плавание, то вернутся в один из наших портов», — заявил Дональд Трамп.

Президент США не уточнил, является ли его конечной целью смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше всех», — отметил Дональд Трамп.

Для справки: 17 декабря президент США Дональд Трамп распорядился о полной блокировке всех санкционированных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из неё, что усилило давление на президента страны Николаса Мадуро. Кроме того, США недавно задержали нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна