NBC News: Дональд Трамп не исключает войны с Венесуэлой

19.12.2025 17:50





Президент США Дональд Трамп не исключает возможности войны с Венесуэлой, — заявил он в телефонном интервью телеканалу NBC News.



Отвечая на вопрос о том, могут ли недавние действия привести к войне, президент США сказал, что такая возможность существует.



«Я этого не исключаю. Всё зависит от обстоятельств. Если они окажутся настолько глупы, чтобы продолжать плавание, то вернутся в один из наших портов», — заявил Дональд Трамп.



Президент США не уточнил, является ли его конечной целью смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



«Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше всех», — отметил Дональд Трамп.



Для справки: 17 декабря президент США Дональд Трамп распорядился о полной блокировке всех санкционированных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из неё, что усилило давление на президента страны Николаса Мадуро. Кроме того, США недавно задержали нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.





