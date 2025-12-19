США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт

США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт с целью эмиграции в страну. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.



«По указанию президента Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», – написала Ноэм на своей странице в X.



По ее словам, в 2017 году по грин-карте в США въехал подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете 14 декабря. В результате стрельбы погибли два человека, около 20 человек получили ранения. 18 декабря подозреваемого нашли мертвым на складе.



Ноэм добавила, что Дональд Трамп добивался отмены этой программы и во время первого президентского срока, после теракта в Нью-Йорке 31 октября 2017. Тогда водитель пикапа выехал на велодорожку и сбил находящихся на ней людей, после чего протаранил школьный автобус. Погибли восемь человек. Исполнителем был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Полиция подтвердила его принадлежность к «Исламскому государству». Трамп тогда заявлял, что нападавший прибыл в Америку по грин-карте.



По условиям программы иммиграции DVLP, более 50 тыс. грин-карт ежегодно разыгрываются среди подавших заявки жителей стран, иммигрантов из которых в США приезжает мало.



Владельцы грин-карт становятся постоянными жителями США, им разрешается жить и работать на законных основаниях, получать государственную медицинскую страховку, получать льготные ссуды и иметь номер социального страхования США.



Ежегодно в программе участвовали десятки тысяч граждан Грузии. Самый высокий процент победителей в Грузии был зафиксирован в 2018 году, когда Green Card выиграли 1 195 человек из 122 109 участников.





