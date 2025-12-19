В одном из отелей Тбилиси туристка была ранена случайно пулей

В одном из отелей Тбилиси туристка получила ранение резиновой пулей. Инцидент произошёл вчера на улице Мачабели.



По информации СМИ, оружие, из которого был произведён выстрел, принадлежит владельцу отеля. Как сообщил сам владелец телеканалу, у гражданки Турции в платье попала рикошетившая пуля, в результате чего был получен незначительный ожог ткани и кожи.



Туристке были проведены соответствующие медицинские процедуры, после чего её уже выписали из клиники.



«Произошёл рикошет: пуля прошла через стену, затем её нашли в платье. Был небольшой ожог, ничего серьёзного не произошло. Попадание было случайным. Она была не одна, никто больше не пострадал. В клинику можно было и не обращаться, но она испугалась. Это граждане Турции», — пояснил владелец отеля.



По факту произошедшего начато расследование по статье 124 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за причинение менее тяжкого вреда здоровью.





