Председатель Европейского совета объявил о решении выделить Украине 90 миллиардов евро

По информации президента Европейского совета Антониу Кошты, принято решение о выделении 90 миллиардов евро на финансовую поддержку Украины.



«Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы утверждено. Мы взяли на себя обязательство и выполнили его», — написал Кошта в социальной сети.



Как сообщает издание Politico, финансовые средства будут привлечены за счёт совместного займа 24 из 27 стран Европейского союза. При этом для утверждения плана требовалось согласие всех государств, поскольку заём обеспечен центральным долгосрочным бюджетом ЕС.



В плане привлечения средств посредством совместного займа не будут участвовать Венгрия, Чехия и Словакия.





