32 человека задержаны в Грузии по итогам рейдов против нелегальных мигрантов
19.12.2025 12:25
В Грузии по итогам очередного рейда против нелегальных мигрантов задержали 32 человека – граждан Китая, Индии, Непала, Пакистана и Кубы. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
«На основании полученной информации сотрудники Департамента миграции проверили конкретные локации в рамках операции, целью которой было выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований», – информирует ведомство.
Задержанных доставили в центр временного размещения Департамента миграции и начали процедуры по выдворению из страны.
Министерство предупредило, что в будущем продолжит проводить аналогичные мероприятия иммиграционного контроля.
