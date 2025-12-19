32 человека задержаны в Грузии по итогам рейдов против нелегальных мигрантов

В Грузии по итогам очередного рейда против нелегальных мигрантов задержали 32 человека – граждан Китая, Индии, Непала, Пакистана и Кубы. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



«На основании полученной информации сотрудники Департамента миграции проверили конкретные локации в рамках операции, целью которой было выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований», – информирует ведомство.



Задержанных доставили в центр временного размещения Департамента миграции и начали процедуры по выдворению из страны.



Министерство предупредило, что в будущем продолжит проводить аналогичные мероприятия иммиграционного контроля.





