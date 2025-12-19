Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
32 человека задержаны в Грузии по итогам рейдов против нелегальных мигрантов


19.12.2025   12:25


В Грузии по итогам очередного рейда против нелегальных мигрантов задержали 32 человека – граждан Китая, Индии, Непала, Пакистана и Кубы. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

«На основании полученной информации сотрудники Департамента миграции проверили конкретные локации в рамках операции, целью которой было выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований», – информирует ведомство.

Задержанных доставили в центр временного размещения Департамента миграции и начали процедуры по выдворению из страны.

Министерство предупредило, что в будущем продолжит проводить аналогичные мероприятия иммиграционного контроля.


