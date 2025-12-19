Внешняя торговля Грузии выросла почти на 10% за январь-ноябрь 2025 года

Импорт товаров в Грузию за январь-ноябрь 2025 года составил 16,6 млрд долларов, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из предварительных данных Национальной службы статистики (Сакстат).



Главными позициями в импорте остаются легковые автомобили (3,54 млрд долларов, рост 12%), большая часть которых затем реэкспортируется, нефтепродукты (1,23 млрд долларов, рост 4%) и упакованные лекарственные препараты (605 млн долларов, рост 8%). Основными поставщиками товаров являются США (2,5 млрд долларов), Турция (2,49 млрд) и Китай (1,8 млрд).



Экспорт из Грузии за отчетный период составил 6,62 млрд долларов, увеличившись на 10,1%. Основные экспортные товары – легковые автомобили (2,62 млрд долларов, 39,6% всего экспорта), руда и концентраты драгоценных металлов (340 млн долларов, 5,1%) и спиртные напитки (256 млн долларов, 3,9%). Главные экспортные направления – Кыргызстан (1,4 млрд долларов), Казахстан (850 млн) и Россия (673 млн).



В результате отрицательный торговый баланс Грузии за январь-ноябрь составил 9,98 млрд долларов, что составляет 43% от общего внешнеторгового оборота страны (23,22 млрд долларов). В структуре внешней торговли наибольшую долю занимают Турция (2,8 млрд долларов), США (2,59 млрд) и Россия (2,39 млрд).





