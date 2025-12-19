|
|
|
Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет с помощью Украине
19.12.2025 11:04
Президент США Дональд Трамп подписал "Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год" (National Defense Authorization Act, NDAA), который предусматривает расходы на безопасность в размере почти $1 трлн, об этом пишет сайт Белого дома
Документ закрепляет ассигнования на программы Пентагона на развитие оборонной инфраструктуры, программ в части энергетики, разведки, иностранных дел, а также других государственных отраслей.
Закон включает новую помощь Украине, защищающейся от агрессии России, пишет Reuters. Документ разрешает рекордные годовые военные расходы в размере $901 млрд, что на $8 млрд больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп.
Агентство отмечает, что закон является компромиссом, "объединяющим отдельные меры, уже принятые Палатой представителей и Сенатом". В частности, в него входят несколько положений, направленных на укрепление безопасности в Европе, к чему Трамп относится "прохладно".
Подписанный главой Белого дома закон также предусматривает выделение $800 млн для Украины – по $400 млн в течение следующих двух лет – для оплаты поставок оружия для украинской армии.
Закон об обороне также санкционирует Инициативу по безопасности в странах Балтии, выделяет $175 млн на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, он ограничивает возможность Пентагона сокращать численность американских войск в Европе до менее чем 76 тыс. человек и запрещает командующему американскими войсками в Европе отказываться от звания верховного главнокомандующего НАТО, отмечается в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна