Трамп приостановил в США программу «грин-карт»
19.12.2025 12:33
По заявлению министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить программу лотереи «грин-карт», сообщает Axios.
По ее словам, именно эта программа позволила въехать в Соединенные Штаты подозреваемому в стрельбе в университете Брауна и убийстве профессора MIT.
По словам начальника полиции Провиденса, штат Род-Айленд Оскара Переса, подозреваемый, гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, въехал в Соединенные Штаты по студенческой визе в 2000 году и в 2017 году стал постоянным резидентом. Валенте был найден мертвым в четверг вечером.
По заявлению Ноэм, Дональд Трамп поручил ей «немедленно» связаться со Службой гражданства и иммиграции США, чтобы остановить эту «катастрофическую» программу, чтобы американцам больше не причинялся вред.
«Этот отвратительный человек никогда не должен был быть допущен в нашу страну», - заявила Ноэм о подозреваемом.
