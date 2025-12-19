Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми открыли Hampton by Hilton Batumi Center


19.12.2025   14:49



Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили совместно с генеральным директором компании «Туринвест Групп» Гиоргием Абашидзе открыл в Батуми новый отель Hampton by Hilton Batumi Center.

Выступая на церемонии открытия, председатель правительства отметил, что приход международных брендов такого уровня способствует дальнейшему развитию туризма в регионе, укреплению инвестиционного климата и созданию новых рабочих мест. По его словам, власти продолжат поддержку частного сектора и формирование стабильной бизнес-среды, чему подтверждением служит реализация подобных инициатив.

Восьмиэтажный отель на 143 номера представляет собой значительный вклад в развитие гостиничной индустрии Грузии.

В церемонии открытия отеля также приняли участие представители правительства Аджарии.


