|
|
|
В Батуми открыли Hampton by Hilton Batumi Center
19.12.2025 14:49
Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили совместно с генеральным директором компании «Туринвест Групп» Гиоргием Абашидзе открыл в Батуми новый отель Hampton by Hilton Batumi Center.
Выступая на церемонии открытия, председатель правительства отметил, что приход международных брендов такого уровня способствует дальнейшему развитию туризма в регионе, укреплению инвестиционного климата и созданию новых рабочих мест. По его словам, власти продолжат поддержку частного сектора и формирование стабильной бизнес-среды, чему подтверждением служит реализация подобных инициатив.
Восьмиэтажный отель на 143 номера представляет собой значительный вклад в развитие гостиничной индустрии Грузии.
В церемонии открытия отеля также приняли участие представители правительства Аджарии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна