Зураб Джапаридзе: Борьба продолжается, протест существует

19.12.2025 12:25





Лидер «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе сделал первый комментарий после освобождения из заключения. Оппозиционный политик заявил, что рассчитывал покинуть тюрьму в 10:30, однако был освобожден в 8:00.



«Так случилось, что в 8:00 утра я был на улице в футболке, где не было ни одного живого существа. Там был мужчина в такси, он немного согрел меня, я позвонил жене через его мобильный, а потом пришел мой друг…



Единственное, что у меня было – это информация, которую я получал из телевизора. У меня не было доступа к соцсетям. Адвокаты иногда что-то рассказывали. Мне, конечно, хватило бы наглости сразу начать всех поучать и говорить, что нужно делать, но я сдержусь. Сначала встречусь, поговорю, и мне нужно время, чтобы выслушать людей, узнать, кто что думает. В конце концов потом расскажу, что, по моему мнению, правильно, что нужно делать и как это должно быть сделано. Постараюсь сделать это до того, как мне запретят быть на свободе.



Что касается нового дела против меня – это будет маскарад. Сам процесс менее важен; важнее то, как долго нам позволят находиться на свободе. После меня должны выйти Элене Хоштария, Георгий Вашадзе, Ника Гварамия. Важно, как долго нам всем позволят быть на свободе и что мы успеем сделать.



На данный момент посыл ясен: нас выпустят на какое-то время, дадут почувствовать это состояние — то чувство свободы, которое я сейчас испытываю, когда вижу открытое пространство. Дадут возможность ощутить это, а затем дадут выбор — либо замолчать и остановиться, либо уехать из страны, но не продолжать борьбу. Никто из нас это не примет. Что будет дальше – не знаю. Вероятность того, что всех, кто будет активен и продолжит борьбу, арестуют, очень высока.



Важно, что борьба продолжается, протест существует, множество людей продолжает борьбу, несмотря на всё, что нам всем пришлось пережить. Мы должны быть готовы к любым событиям. Кого-то арестуют, кого-то оштрафуют, но важно, чтобы протест продолжался и чтобы было ясно, каким путём мы идём к победе. Сегодня я собираюсь прийти на Руставели», — заявил Зураб Джапаридзе.



Зураба Гирчи Джапаридзе задержали 22 мая прямо в зале суда. Он был вызван на временную следственную комиссию парламента Грузии для дачи объяснений, однако не явился на неё. Джапаридзе предъявили обвинение по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает «неисполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии».



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





