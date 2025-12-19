Папуашвили: Война в Украине уже имеет двух проигравших – Киев и Брюссель

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что уже сейчас у войны в Украине есть «как минимум двое проигравших» – Киев и Брюссель. Так он прокомментировал решение лидеров Евросоюза о выделении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро.



«С сегодняшней точки зрения, в том числе с учетом вчерашнего решения Евросоюза, пока невозможно сказать, будет ли у этой войны победитель. Однако уже можно с уверенностью сказать, что у этой войны есть два очевидных проигравших – Украина и Евросоюз», – заявил Папуашвили журналистам в пятницу.



По его словам, «Украина, потерявшая сотни тысяч своих граждан и разрушившая свою экономику, теперь вынуждена принимать решение о де-факто признании утраты своих территорий», а на Евросоюз «теперь возложили бремя финансовой и военной поддержки Украины».



«При таких долговых обязательствах экономический рост Евросоюза колеблется вокруг нуля, мы также наблюдаем внутреннюю политическую напряженность», – добавил он.



Спикер парламента полагает, что на данном этапе единственный очевидный победитель войны – это финансовый сектор, у которого ЕС занимает деньги. Здесь он намекнул на конспирологическую теорию, к которой часто апеллирует руководство «Грузинской мечты»: «Думаю, все прекрасно знают, кто является ведущими компаниями в этом финансовом секторе».



В четверг участники саммита Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на 90 млрд евро в 2026–2027 годах – это средства, взятые из общего бюджета блока. Европейские лидеры так и не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных в Европе российских активов. Бельгия, где хранится основная их часть, выдвинула свои условия, включая гарантии ликвидности, защиту от контрмер Москвы и разделение рисков.





