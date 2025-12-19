Папуашвили сравнил заявление Каллас с оккупацией Грузии Красной армией

19.12.2025 13:50





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил руководство Евросоюза в «прямом попрании независимости страны». Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, отделившей грузинский народ от правительства правящей партии «Грузинская мечта», он сравнил с действиями советской армии, которая оккупировала страну в 1921 году.



«То, что вчера сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам, – это словесное упразднение нашего суверенитета. То, что Красная Армия сделала штыком, теперь Кайя Каллас пытается сделать словами и упразднить наш суверенитет. Она решила выбрать, что для нее представляет грузинский народ, и ее «грузинский народ» – это финансируемая ею же агентура, и от имени этого воображаемого «грузинского народа» она отменяет государство», – сказал Папуашвили журналистам.



Он подчеркнул, что только грузинский народ вправе выбирать собственное правительство, а месседжи Каллас назвал «оторванными от реальности».



«К сожалению, это в очередной раз демонстрирует незрелость внешней политики ЕС перед лицом вызовов, которые стоят перед Европой. Это именно то, что в Белом доме называют «эстонизацией» внешней политики ЕС – когда европейская дипломатия подменяется оголтелым активизмом, который привел весь континент к катастрофе. Войны в Украине не случилось бы, если бы Европа проявила должную политическую зрелость», – заявил он.



Перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе в четверг Каллас заявила, что они «поддерживают грузинский народ, но не поддерживают правительство Грузии», которое, по ее словам, ведут страну в неверном направлении. Она подчеркнула, что «четкий посыл грузинскому народу» заключается в том, что ЕС стоит на их стороне, но из-за действий властей не намерен продолжать процесс вступления страны в сообщество.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





