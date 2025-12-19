Михаил Кавелашвили вместе с Сишей Мали посетили проект городской застройки Belgrade Waterfront

19.12.2025





В рамках своего официального визита в Сербию президент Грузии Михаил Кавелашвили был принят заместителем премьер-министра и министром финансов страны Синишей Мали на Belgrade Waterfront.



Михаил Кавелашвили осмотрел объект вместе со своей женой Тамар Багратиони и сопровождающей делегацией.



Belgrade Waterfront — это монументальный проект городской реконструкции стоимостью 3 миллиарда долларов, который создаст новый городской центр и новое международное направление. Проект является совместным проектом сербского правительства и компании Eagle Hills Property, направленным на создание новых городских центров.



В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, члены грузинского парламента — Ираклий Мезурнишвили, Ирма Заврадашвили, Гурам Мачарашвили, посол Грузии в Республике Сербия Леван Беридзе и представители администрации президента Грузии.





