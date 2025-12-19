Посол Грузии в Корее Тараш Папаскуа сообщил о своей отставке

Посол Грузии в Корее Тараш Папаскуа покидает свою должность, об этом он сообщил в социальных сетях, отметив, что вместе с завершением миссии в Корее он уходит из дипломатической службы и Министерства иностранных дел.



Папаскуа не уточняет причины своего решения, однако в обширном посте пишет, что внутренняя политическая ситуация в стране «не является благоприятной».



«За последние почти два года наши дипломатические усилия значительно ослабли, а имидж Грузии существенно пострадал», — отметил дипломат.



Ранее посол Грузии в Корее также написал о том, что Грузия нуждается в большей солидарности и поддержке стран свободного мира.



«Нам, как никогда, нужно больше Европы и больше НАТО».



Напомним, после заявления премьера Грузии и стихийного протеста 28-29 ноября более 90 сотрудников МИД Грузии выступили с совместным заявлением в связи с решением властей приостановить евроинтеграцию страны. Они подчеркнули, что решение грузинских властей противоречит Конституции Грузии и национальным интересам Грузии.









