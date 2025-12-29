«Фонд развития энергетики» направил в Украину гуманитарный груз - генераторы различных типов и мощности

29.12.2025 15:55





По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, АО «Фонд развития энергетики Грузии» отправил гуманитарный груз в Украину. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития.



По информации ведомства, груз включает девять единиц генераторов различных типов и мощности.



«Отметим, что АО «Фонд развития энергетики Грузии» обеспечил процесс закупки и транспортировки генераторов в короткие сроки (в установленные сроки).



Гуманитарный груз будет передан посольству Грузии в Киеве, с последующей бесплатной передачей Украине. Груз гуманитарной помощи, отправленный из Грузии, будет доставлен в Украину по суше в течение нескольких дней», – говорится в сообщении Министерства экономики и устойчивого развития.







