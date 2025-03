27 августа на Black Sea Arena выступит Empire of the Sun

11.03.2025 10:54





27 августа на Front Stage, расположенной во дворе Black Sea Arena, выступит австралийский музыкальный проект Empire of the Sun.



Группа, хедлайнер Glastonbury, Coachella, Lollapalooza и других крупных фестивалей, теперь выступит перед любителями грузинской музыки.



Дуэт, образованный Люком Стилом и Ником Литтлмором, впервые появился в 2008 году с дебютным альбомом Walking on a Dream и сразу покорил сердца слушателей. Композиции: «Walking on a Dream» и «We Are the People» были лишь началом их успеха. Благодаря своим театральным постановкам и интересному сочетанию различных музыкальных жанров Empire of the Sun остается актуальным и по сей день.



Продажа билетов начнется 14 марта в 10:00 на платформе TKT.ge/EOTS.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ