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27 августа на Black Sea Arena выступит Empire of the Sun
11.03.2025 10:54
27 августа на Front Stage, расположенной во дворе Black Sea Arena, выступит австралийский музыкальный проект Empire of the Sun.
Группа, хедлайнер Glastonbury, Coachella, Lollapalooza и других крупных фестивалей, теперь выступит перед любителями грузинской музыки.
Дуэт, образованный Люком Стилом и Ником Литтлмором, впервые появился в 2008 году с дебютным альбомом Walking on a Dream и сразу покорил сердца слушателей. Композиции: «Walking on a Dream» и «We Are the People» были лишь началом их успеха. Благодаря своим театральным постановкам и интересному сочетанию различных музыкальных жанров Empire of the Sun остается актуальным и по сей день.
Продажа билетов начнется 14 марта в 10:00 на платформе TKT.ge/EOTS.
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