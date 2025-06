В 2024 году в мире произошел 61 межгосударственный конфликт - The Times

В мире в 2024 году произошел 61 межгосударственный конфликт, в том числе 11 полномасштабных войн, в ходе которых в результате боевых действий погибли не менее 1000 человек. Об этом говорится в работе исследователей из Швеции, опубликованной в журнале Journal of Peace Research 11 июня. Кратко о выводах ученых рассказывает The Times.



В число 11 полномасштабных конфликтов, в частности, вошли российско-украинская война, палестино-израильский конфликт, а также атаки Израиля против «Хизбаллы» на юге Ливана, конфликт с террористической организацией «Исламское государство» в Нигерии и боевые действия в Тыграе в Эфиопии.



В 2024 год произошло больше конфликтов, чем в любой другой год, начиная с 1946 года, то есть после окончания Второй мировой войны. В последние годы число конфликтов увеличивалось: в 2022-м произошло 56 конфликтов, в 2023-м — 59, говорится в работе.



По оценке исследователей, в 2024 году в результате «организованного насилия» в мире погибли почти 160 тысяч человек. Всего за год, по данным ученых, в результате целенаправленных атак погибли 13 900 мирных жителей, что на 31% больше, чем в 2023 году. На долю «Исламского государства» приходится наибольшее число таких смертей — около 3800, в основном в Демократической Республике Конго.



«Мы видим больше войн и конфликтов, чем раньше, но с немного меньшим количеством смертей, чем в исключительно кровавом 2022 году. 2024 год был четвертым по уровню насилия годом с момента геноцида в Руанде в 1994 году», — сообщил один из авторов работы, старший аналитик Программы данных о конфликтах в Уппсале Шон Дэвис.





