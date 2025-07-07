Молчание и игнор: власти Аджарии не замечают трагедии с Торнике Рижвадзе

07.07.2025 22:45





Власти Аджарии предпочитают молчать о случившемся с бывшим председателем правительства региона Торнике Рижвадзе. Министры и депутаты, которые ещё недавно ежедневно — или даже по несколько раз в день — публиковали хвалебные и лояльные посты, обращаясь к нему как к «батоно председателю», теперь либо не комментируют инцидент вовсе, либо ограничиваются дежурным пожеланием выздоровления.



Торнике Рижвадзе, бывший глава правительства Аджарии, в тяжёлом состоянии находится в клинике с огнестрельным ранением и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По версии следствия, он предпринял попытку самоубийства.



«Батумелеби» провело обзор Facebook-страниц наиболее активных представителей аджарской власти. Новый председатель правительства Сулхан Тамазашвили, сменивший Рижвадзе, не сделал ни одного публичного комментария. Его последний пост датирован четырьмя днями ранее — он поздравлял абитуриентов с началом национальных экзаменов.



Среди депутатов Верховного совета от правящей партии только Цотне Ананидзе отметил происшествие на своей странице, написав: «Желаю Торнике Рижвадзе скорейшего выздоровления».



Ни он, ни другие представители власти не комментируют общественно значимые вопросы:

– кто угрожал Рижвадзе?

– почему один из лидеров «Грузинской мечты» оказался в такой уязвимой ситуации, в том числе, по сообщениям СМИ, под давлением из-за суммы в 300 миллионов, якобы предназначенной Иванишвили?

– как и почему Торнике Рижвадзе оказался в Сагареджо?



Прокуратура до сих пор не сделала официальных заявлений по делу. Некоторые депутаты «Грузинской мечты», такие как Давид Габайдзе и Давид Бацкадзе, по информации СМИ, лично посетили Рижвадзе в Республиканской больнице Тбилиси, однако в соцсетях они ничего не писали.



Лаша Сирабидзе, который ранее активно публиковал посты о Рижвадзе, сейчас игнорирует трагедию. То же самое касается депутата Давида Тедорадзе — его последний пост касается средств борьбы с насекомыми и грызунами и был опубликован ещё 24 июня.



Министры, входившие в правительство Рижвадзе, также не проявили публичной реакции. Глава Минздрава Нино Нижарадзе, министр образования Мая Хаджишвили и министр культуры Елисо Болквадзе (её последний пост — от 4 марта, где Рижвадзе представляет её как министра) — все хранят молчание.



Не отреагировал и и.о. мэра Батуми Гиорги Мурванидзе. Зато бывший мэр Арчил Чиковани, ушедший в отставку сразу после заявления Рижвадзе об уходе, посетил больницу, где сейчас борются за его жизнь.



Глава сакребуло Батуми Иракли Тавадгиридзе также опубликовал пост с пожеланием выздоровления бывшему председателю.



Что известно на данный момент?

По данным МВД, 7 июля в клинику «Geo Hospitals» в Сагареджо был доставлен бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе с огнестрельным ранением в область груди. По словам врачей, повреждены лёгкие, состояние оценивается как стабильно тяжёлое.



Проправительственные СМИ утверждают, что Рижвадзе оставил предсмертное письмо, в котором просит Бидзину Иванишвили и Ираклия Кобахидзе защитить его семью. Однако МВД не подтверждало факт существования письма, а в самой клинике «Geo Hospitals» заявили, что медицинский персонал не передавал журналистам никаких документов.



Та же позиция озвучена и в Первой университетской клинике Тбилиси, где сейчас находится Рижвадзе. Там подчёркивают: разглашение подобной информации о пациенте противоречит действующему законодательству.





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