Саакашвили прокомментировал аресты Карапетяна и Чахаляна

07.07.2025 22:25





Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал последние события в Армении – аресты крупного бизнесмена Самвела Карапетяна и лидера инициативы «Камк» («Воля») Ваагна Чахаляна. По словам Саакашвили, происходящее на Южном Кавказе – прямое следствие ослабления России в результате войны в Украине.



«После неудачной войны Пашинян сделал в Армении то, на что я не пошёл в 2011–2012 годах: арестовал армянского Иванишвили – миллиардера Карапетяна», – написал в соцсети Саакашвили, добавив, что Ереван официально взял курс на членство в Евросоюзе.



Он также отметил, что Азербайджан начал тесное сотрудничество с НАТО и предпринимает шаги по очищению своей политической, экономической и культурной среды от российского влияния. По словам Саакашвили, сближение между Арменией и Азербайджаном стало «тяжёлым ударом для России».



На этом фоне, по его мнению, положение Грузии выглядит как «полная аномалия».



«С одной стороны, общество окончательно возненавидело Иванишвили и его шайку. Их насилие, вседозволенность и несправедливость очевидны всем. Даже сами «мечтуны» стыдятся признаться в своей принадлежности к этой партии – потому что тоже страдают от нищеты и унижения», – заявил Саакашвили.



По его словам, в грузинском обществе всё чаще звучит фраза: «так больше продолжаться не может, что-то должно произойти». Однако, считает он, перемены не наступят сами по себе.



«Активная часть общества должна взять инициативу в свои руки и прекратить двигаться по замкнутому кругу. Геополитические процессы помогают нам, но времени терять нельзя. При дефиците лидеров самоорганизация – единственный правильный путь», – подчеркнул он.



Комментируя арест Чахаляна, Саакашвили отметил, что тот «не занимался армянским делом ни в Армении, ни в Грузии». По его словам, активист был завербован ГРУ на базе в Ахалкалаки, а его освобождение в 2013 году стало «услугой России» со стороны правящей партии в Тбилиси.



В Грузии Чахалян был известен как председатель организации «Джавахк». В апреле 2009 года суд в Грузии приговорил его к десяти годам лишения свободы. Он был признан виновным по совокупности обвинений по пяти статьям Уголовного кодекса, в частности – в незаконном проведении массовых мероприятий и сопротивлении полиции. В 2013 году он был освобождён из тюрьмы по амнистии. Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили тогда назвал Чахаляна «врагом грузинской государственности». В октябре 2013 года между Саакашвили и Чахаляном произошла словесная перепалка в Ахалкалаки.



Конфликт между премьером и главой армянской церкви продолжается не первый месяц. Миллиардер Самвел Карапетян, поддержавший церковь, был арестован по статье о публичных призывах к захвату власти.

Ваагна Чахаляна задержали в рамках уголовного дела о «подготовке теракта и узурпации власти» со стороны руководителей и участников движения «Священная борьба». Ранее по этому же делу были взяты под стражу архиепископы Баграт (Галстанян) и Микаэл Аджапахян. Им всем грозят длительные тюремные сроки.





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