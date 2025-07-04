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Ваагн Чахалян обвиняетя в подготовке теракта
04.07.2025 17:41
Следственный комитет прокомментировал основания ареста лидера и активиста инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна.
Постановлением прокурора на основании ходатайства следователя в отношении В. Ч. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 43-419 и части 1 статьи 43-308 Уголовного кодекса РА в связи с подготовкой терракта и захвата власти лидерами и участниками движения «Священная борьба».
Последний был арестован с целью представления суду для применения в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-секретарь председателя Следственного комитета Кима Авдалян.
Ваагн Чахалян является лидером инициативы «Камк» и активно участвует в оппозиционной деятельности. Ваагн Чахалян был лидером движения «Джавахк» в Грузии. Он был арестован в 2009 году и приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в участии в массовых беспорядках, ношении, хранении и приобретении оружия, а также хулиганстве. Ваагн Чахалян был освобожден из тюрьмы в 2013 году по амнистии.
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