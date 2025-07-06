Илон Маск создает новую политическую партию «Партия Америки»

06.07.2025 11:18





Илон Маск основывает новую политическую партию «Партия Америки». Соответствующую информацию он распространил в социальной сети.



За день до этого Маск опубликовал онлайн-опрос о создании новой политической партии. Большинство опрошенных поддержали эту идею.



«Вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны посредством взяточничества и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня будет создана Американская партия, чтобы вернуть вашу свободу», — написал Маск в X.







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