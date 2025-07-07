Судья оштрафовал журналистку грузинской службы Радио Свобода на 200 лари

07.07.2025 22:20





Судья городского суда Тбилиси Ромео Ткешелашвили наложил штраф в размере 200 лари (74 доллара) на журналистку грузинской службы Радио Свобода Нино Тархнишвили, которая присутствовала на судебном заседании по делу обвиняемого в наркопреступлениях участника проевропейских протестов, врача Георгия Ахобадзе.



Судья оштрафовал Тархнишвили за неуважение к суду – якобы за то, что она не встала, когда в зал вошёл судья. Сама журналистка утверждает, что на коленях у неё лежал рабочий ноутбук, но несмотря на это она всё же встала.



Перед перерывом Ромео Ткешелашвили потребовал, чтобы все, кто не встал при его входе, покинули зал суда – он расценил это как неуважение к судье. Около десяти человек вышли. Судья не позволил занять их места другим.



Что касается штрафа, наложенного на Нино Тархнишвили, он будет обжалован в Апелляционном суде.



Ромео Ткешелашвили сегодня впервые председательствовал на заседании в качестве судьи по данному делу.





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