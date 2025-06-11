Трамп намерен отправить 9 тысяч нелегалов в Гуантанамо

11.06.2025 19:13





Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить 9 тыс. нелегальных мигрантов в тюрьму на военной базе Гуантанамо, где заключенных до этого неоднократно подвергали пыткам, сообщили Washington Post (WaPo) осведомленные источники. По их словам, подготовка к этому включает медицинское обследование мигрантов, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для пересылки в лагерь военной базы. Среди тех, кого планируется туда послать, сотни граждан Великобритании, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также других стран. При этом собеседники WaPo отметили, что Вашингтон не планирует уведомлять о своем решении даже правительства союзных стран.



В январе Трамп заявлял, что отправит в Гуантанамо порядка 30 тыс. мигрантов. В то же время не ясно, сможет ли тюрьма принять такое количество новых заключенных, поскольку до сих пор в ней содержались несколько сотен человек, а американские военные смогли создать с помощью палаток только чуть более 3 тыс. дополнительных мест. Представители Белого дома в разговоре с WaPo объяснили, что перевести тысячи мигрантов на военную базу на Кубе необходимо, чтобы освободить места во внутренних центрах содержания под стражей, которые начали переполняться из-за обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегалов в истории США.



Американские власти начали активно использовать тюрьму на военной базе Гуантанамо после терактов 11 сентября 2001 года для заключения тех, кого подозревали в терроризме. Как правило, в нее отправляли лиц без предъявления уголовных обвинений и указания срока заключения. По данным Amnesty International, к узникам Гуантанамо применяли пытки, в том числе в виде лишения сна, воздействия громкой музыки, сексуального домогательства и угрозы изнасилования. В 2023 году WaPo называла тюрьму пережитком печального периода истории США, а само ее создание — ужасной ошибкой.



Ранее Трамп также предлагал вновь открыть тюрьму на острове Алькатрас, которая в середине XX века использовалась для содержания самых опасных преступников в мире, но была закрыта в 1963 году. Глава Белого дома подчеркивал, что возобновление работы Алькатраса станет «символом закона, порядка и справедливости».





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