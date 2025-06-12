Орбан назвал правительство Грузии «зверем, которого боится Брюссель»

12.06.2025 11:37





"Все завидуют Грузии — и мы тоже. Семипроцентный экономический рост! Это же поразительное достижение. Одновременно с этим у вас снижается дефицит бюджета, уменьшается государственный долг… ".



По словам Орбана, с 2022 году "глобальные либералы пытались расшатать ситуацию" и в Грузии, и в Венрии, чтобы сместить нынешние правительства.



"Представьте, что было бы тогда. И сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу. Именно Грузия первой решилась сопротивляться. И это чувство нам близко", - заявил Орбан.





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