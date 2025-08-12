В Батуми прошла акция у Министерства сельского хозяйства

12.08.2025 20:34





Сегодня в Батуми прошла акция у Министерства сельского хозяйства, в которой приняли участие зоозащитники и правозащитники, выступившие в защиту бездомных животных.



Участники акции рассказали, что из Батуми и Кобулети в ночное время осуществлялся вывоз собак якобы для стерилизации, кастрации или ревакцинации. По словам протестующих, один из источников сообщил им, что многих животных после этого не возвращали, и за последнее время с территорий пропало большое количество собак.



Организаторы подчеркнули, что на спасение и уход за каждым животным волонтёры тратят много сил, энергии и собственных средств, при этом в Аджарии они работают без какой-либо посторонней помощи. По их мнению, если власти хотят навести порядок и действовать по закону, начинать нужно с принудительной стерилизации и кастрации домашних собак, а не с уничтожения бездомных животных.



Активисты заявили, что не намерены останавливаться и будут продолжать бороться за права животных.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





