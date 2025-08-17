Подросток получил тяжелейшую травму в Батуми

В Батуми, в поселке Бони произошел ужасный инцидент: ребенок по неосторожности попал под поезд и был тяжело травмирован.



В результате врачи приняли решение о ампутации ноги.



Пострадавший в республиканской клинике



МВД начало расследование по статье 275, ч. 2 УК Грузии (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта).





