|
|
|
Подросток получил тяжелейшую травму в Батуми
17.08.2025 21:18
В Батуми, в поселке Бони произошел ужасный инцидент: ребенок по неосторожности попал под поезд и был тяжело травмирован.
В результате врачи приняли решение о ампутации ноги.
Пострадавший в республиканской клинике
МВД начало расследование по статье 275, ч. 2 УК Грузии (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна