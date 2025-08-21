|
|
|
В Тбилиси прошёл марш в поддержку СМИ
21.08.2025 22:25
В Тбилиси прошёл марш в поддержку СМИ.
К маршу с лозунгом «Свет не должен погаснуть» присоединилась бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Участники митинга с зажжёнными фонарями направились от площади Республики к проспекту Руставели и присоединились к митингующим перед зданием парламента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна