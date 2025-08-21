Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси прошёл марш в поддержку СМИ


21.08.2025   22:25


В Тбилиси прошёл марш в поддержку СМИ.

К маршу с лозунгом «Свет не должен погаснуть» присоединилась бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Участники митинга с зажжёнными фонарями направились от площади Республики к проспекту Руставели и присоединились к митингующим перед зданием парламента.


