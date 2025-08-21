В Гори прошла акция с требованием отставки с поста председателя городского собрания Давида Размадзе

«Город, воюющий против российской власти», перед зданием городского собрания Гори прошла акция гражданских активистов, политиков и членов семей героев. Её участники требуют отставки с поста председателя городского собрания Давида Размадзе, которому The New York Times приписывает слова: «Русские пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что пришли, потому что хулиганы Миши грабили весь город».



«Не менее тяжелым было заявление Размадзе, когда он отреагировал на убийство Тамаза Гинтури, о том, что грузины устраивают своего рода провокацию, пересекая так называемую границу в пьяном виде, и у так называемых российских миротворцев нет иного выбора, кроме как пресечь эти действия грузин. Это было очень серьёзное заявление в то время, похоже, они привыкли таким образом навязывать нам своё пророссийское правление.



После этого Бидзина Иванишвили в центре Гори призвал общественность извиниться перед оккупантами, мы тоже это слышали, и, наконец, вчерашнее заявление. Я думаю, что сегодня общественность должна дать достойный ответ на это, потому что сам он не смог взять на себя ответственность, после всего вышеперечисленного он должен уйти в отставку, общественность должна единогласно потребовать его ухода.



Мы знаем, что на этой площади русские убивали граждан Грузии, на этой площади также произошло убийство голландского журналиста, и именно с этой площади мы должны призвать его к отставке, — сказала одна из участниц акции.





