Мухран Багратиони будет играть за австрийский «Грацер»

23.08.2025 15:59





Грузинский левый защитник тбилисского «Динамо» Мухран Багратиони продолжит карьеру в австрийском клубе бундеслиги «Грацер».



Австрийцы интересовались 21-летним игроком ещё в июне. Тренером «Грацера» является Фердинанд Фельдхофер, который был главным тренером тбилисской команды в 2024 году, и именно ему принадлежит идея пригласить Багратиони.



Багратиони поступил в академию тбилисского «Динамо» в возрасте 8 лет, а затем перешёл в основной состав. Для получения игровой практики он был отдан в аренду в «Телави» и «Динамо» (Батуми). Он также был игроком возрастной сборной Грузии, хотя и не играл за молодёжную команду до 21 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





