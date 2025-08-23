Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мухран Багратиони будет играть за австрийский «Грацер»


23.08.2025   15:59


Грузинский левый защитник тбилисского «Динамо» Мухран Багратиони продолжит карьеру в австрийском клубе бундеслиги «Грацер».

Австрийцы интересовались 21-летним игроком ещё в июне. Тренером «Грацера» является Фердинанд Фельдхофер, который был главным тренером тбилисской команды в 2024 году, и именно ему принадлежит идея пригласить Багратиони.

Багратиони поступил в академию тбилисского «Динамо» в возрасте 8 лет, а затем перешёл в основной состав. Для получения игровой практики он был отдан в аренду в «Телави» и «Динамо» (Батуми). Он также был игроком возрастной сборной Грузии, хотя и не играл за молодёжную команду до 21 года.


