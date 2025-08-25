|
Первый соперник сборной Грузии на Евробаскете – Испания
25.08.2025 23:05
28 августа сборная Грузии сыграет против Испании в стартовом матче Евробаскета-2025.
Свой первый матч «Крестоносцы» против Испании провели на Евробаскете-2013. Тогда в составе сборной Испании было целое созвездие звёзд НБА и европейского баскетбола – Рики Рубио, Хуан Мануэль Кальдерон, Руди Фернандес, Марк Газоль, Серхио Родригес, Серхио Юль…
Сегодня в команде смена поколений, и это совершенно другая команда. Испания не непобедима, как показала контрольная игра с Португалией, но, как и в последние годы, она будет одним из главных фаворитов этого Евробаскета.
В последний раз Грузия играла с испанцами на Евробаскете-2022 в Тбилиси и проиграла со счётом 64:90. Однако за пару месяцев до этого матча сборная Грузии одержала историческую победу – 4 августа 2022 года в отборочном этапе чемпионата мира они обыграли испанцев в овертайме со счётом 82:76.
В очных встречах с Испанией перевес на стороне испанцев - 1:3.
