Первый соперник сборной Грузии на Евробаскете – Испания


25.08.2025   23:05


28 августа сборная Грузии сыграет против Испании в стартовом матче Евробаскета-2025.

Свой первый матч «Крестоносцы» против Испании провели на Евробаскете-2013. Тогда в составе сборной Испании было целое созвездие звёзд НБА и европейского баскетбола – Рики Рубио, Хуан Мануэль Кальдерон, Руди Фернандес, Марк Газоль, Серхио Родригес, Серхио Юль…

Сегодня в команде смена поколений, и это совершенно другая команда. Испания не непобедима, как показала контрольная игра с Португалией, но, как и в последние годы, она будет одним из главных фаворитов этого Евробаскета.

В последний раз Грузия играла с испанцами на Евробаскете-2022 в Тбилиси и проиграла со счётом 64:90. Однако за пару месяцев до этого матча сборная Грузии одержала историческую победу – 4 августа 2022 года в отборочном этапе чемпионата мира они обыграли испанцев в овертайме со счётом 82:76.

В очных встречах с Испанией перевес на стороне испанцев - 1:3.


