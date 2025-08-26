Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Опубликованы окончательные результаты Единых национальных экзаменов 2025 года


26.08.2025   11:36


Национальный центр оценки и экзаменов опубликовал окончательные результаты Единых национальных экзаменов 2025 года.

Для просмотра результатов абитуриенту необходимо войти на сайт и ввести свой личный номер и пятизначный пароль в соответствующее поле.

После входа в систему абитуриенту будет представлена ​​информация о том, в каком вузе он получил право продолжить обучение. На личной странице абитуриента также представлена ​​информация о получении государственного гранта.

Национальный центр оценки и экзаменов напоминает будущим абитуриентам, что для заключения договора необходимо обратиться в вуз, в котором он получил право продолжить обучение.


