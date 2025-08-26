|
Опубликованы окончательные результаты Единых национальных экзаменов 2025 года
26.08.2025 11:36
Национальный центр оценки и экзаменов опубликовал окончательные результаты Единых национальных экзаменов 2025 года.
Для просмотра результатов абитуриенту необходимо войти на сайт и ввести свой личный номер и пятизначный пароль в соответствующее поле.
После входа в систему абитуриенту будет представлена информация о том, в каком вузе он получил право продолжить обучение. На личной странице абитуриента также представлена информация о получении государственного гранта.
Национальный центр оценки и экзаменов напоминает будущим абитуриентам, что для заключения договора необходимо обратиться в вуз, в котором он получил право продолжить обучение.
