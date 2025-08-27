«Центр социальной справедливости»: Арест счетов фактически означает институциональный и финансовый паралич организаций

27.08.2025 15:44





«Решение об аресте счетов фактически означает институциональный и финансовый паралич организаций. «Грузинская мечта» хочет, чтобы мы больше не могли поддерживать граждан и социальные группы», — написала в социальной сети руководитель «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе.



Микеладзе прокомментировала арест банковских счетов нескольких неправительственных организаций в рамках расследования прокуратуры.



«Друзья, я знаю, что многие из вас обеспокоены тем, что сейчас происходит с организациями гражданского общества. Сегодня утром мы обнаружили, что наши счета арестованы. Сначала мы подумали, что это часть процедуры Антикоррупционного бюро, но позже, после публичного заявления прокуратуры, выяснилось, что наши счета, как и счета других организаций, были арестованы по ходатайству прокуратуры в рамках так называемого расследования по делу о саботаже. Это обвинение настолько абсурдно, что, возможно, даже не нуждается в опровержении — но мы подробно напишем об этом позже. При этом данное решение фактически означает институциональный и финансовый паралич организаций. «Грузинская мечта» хочет, чтобы мы прекратили поддержку граждан и социальных групп, чтобы мы замолчали, перестали разоблачать их преступления и несправедливость, перестали строить солидарность внутри общества. Принятое всего за несколько дней до крайнего срока по вопросу визовой либерализации (до 31 августа) решение о разрушении гражданских организаций вызывает серьёзные вопросы. Это, по сути, является эскалацией отношений с Брюсселем со стороны «Грузинской мечты» и саботажем всего процесса», — написала Тамта Микеладзе.





