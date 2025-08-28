Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сборная Грузии откроет свой шестой Евробаскет матчем против действующего чемпиона Европы


28.08.2025   11:26


Сборная Грузии по баскетболу сегодня откроет чемпионат Европы-2025 матчем против Испании. Это будет 30-й матч нашей команды на Евробаскете. Матч начнётся в 16:00 по тбилисскому времени.

Сборная Грузии играла с Испанией в общей сложности четыре раза. Счёт — 3:1 в пользу соперника. Одна победа была одержана в 2022 году, когда Грузия одержала победу над тогдашним чемпионом мира в овертайме в первом матче отборочного этапа чемпионата мира на «Тбилиси Арена».


