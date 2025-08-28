До 60 НПО и медиа объявили солидарность семи организациям, чьи счета были арестованы прокуратурой

28.08.2025 18:45





Представители десятков неправительственных организаций и онлайн-изданий провели совместный брифинг, на котором выразили солидарность коллегам — семи НПО, банковские счета которых арестовала прокуратура.



«Похожие на российские карательные шаги против грузинских НПО подтверждают, что интерес правительства Иванишвили — полное уничтожение иного мнения и проевропейских групп в Грузии», — сказали на брифинге.



Прокуратура Грузии заявила, что суд удовлетворил ее ходатайство об аресте счетов семи крупных неправительственных организаций, которых проверяло Антикоррупционное бюро из-за их отказа зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». Арест произошел в рамках дела «по фактам мобилизации финансов для попыток саботажа, оказания помощи враждебной деятельности иностранных организаций и деятельности против основ национальной безопасности Грузии и ее конституционного строя».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





