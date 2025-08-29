Защитник сборной Грузии Георгий Гвелесиани вернулся в Иран и будет играть за «Сепахан»

Георгий Гвелесиани, долгое время не имевший основного состава, вернулся в Иран и вновь будет играть за «Сепахан», сообщает пресс-служба клуба.



34-летний центральный защитник сборной Грузии выступал за «Сепахан» с 2019 по 2022 год и забил 10 голов в 77 матчах. Затем он перешёл в «Персеполис», где в прошлом сезоне был признан лучшим защитником чемпионата Ирана.



«Я рад вернуться в «Сепахан», где провёл три замечательных сезона. Моя цель — сделать всё возможное, чтобы завоевать чемпионский титул», — сказал Георгий Гвелесиани.



Гвелесиани защищал честь «Персеполиса» с 2022 года. За эту команду он забил 20 голов в 100 матчах, став самым результативным легионером в истории клуба. Свою карьеру он начал в тбилисском «Динамо», а также выступал за «Зоб Ахан» и «Насаджи».



С 2024 года он входит в состав сборной Грузии, в составе которой выступал на Евро-2024.





