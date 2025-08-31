Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ENEMO: Призываем грузинские власти немедленно отменить ограничительные меры против гражданских организаций


31.08.2025   14:30


По оценке «Европейской сети организаций по мониторингу выборов» (ENEMO), наложение ареста на банковские счета ISFED и еще нескольких гражданских организаций представляет собой серьезную попытку по препятствию легитимной деятельности наблюдателей перед выборами в органы местного самоуправления.

В связи с этим ENEMO распространило заявление, в котором призывает грузинские власти немедленно отметить ограничительные меры, введенные против НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии», а также других гражданских организаций.

«Европейская сеть организаций по мониторингу выборов» (ENEMO) категорически осуждает последние действия, предпринятые против НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED), давнего и уважаемого члена ENEMO, который играет одну из ведущих ролей среди беспристрастных гражданских организаций наблюдателей.

Наложение ареста на банковские счета ISFED и еще нескольких гражданских организаций, по запросу прокуратуры, представляет собой серьезную попытку по препятствию легитимной деятельности наблюдателей перед выборами в органы местного самоуправления. Подобные меры создают угрозу открытости избирательного процесса и подотчетности, а также подрывает доверие общества к демократическим институтам Грузии.

ISFED в течение десятилетий играет критически важную роль в обеспечении проведения свободных и справедливых выборов, путем профессионального, беспристрастного и независимого мониторинга. Репрессивные меры против ISFED и других гражданских организаций не только подрывают их деятельность, но и противоречат конституционным гарантиям и международным обязательствам Грузии по защите фундаментальных прав и свобод, в том числе свободы на объединения», - говорится в заявлении.


