Сборная Грузии сыграет сегодня с Грецией на Евробаскете


31.08.2025   14:34


Сборная Грузии встретится с Грецией на Чемпионате Европы. Матч начнётся в 16:00 по тбилисскому времени, прямой репортаж можно посмотреть на Первом канале Грузии и Первом канале — спорт.

Сегодняшняя игра на Евробаскете-2025 станет десятой по счету между двумя сборными.

Единственный матч, в котором «крестоносцы» победили греков, прошел в Афинах в 2017 году в рамках Кубка Акрополя, когда сборная Грузии стала чемпионом турнира, обыграв ещё и сборную Сербии.


