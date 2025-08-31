Сборная Грузии сыграет сегодня с Грецией на Евробаскете

31.08.2025 14:34





Сборная Грузии встретится с Грецией на Чемпионате Европы. Матч начнётся в 16:00 по тбилисскому времени, прямой репортаж можно посмотреть на Первом канале Грузии и Первом канале — спорт.



Сегодняшняя игра на Евробаскете-2025 станет десятой по счету между двумя сборными.



Единственный матч, в котором «крестоносцы» победили греков, прошел в Афинах в 2017 году в рамках Кубка Акрополя, когда сборная Грузии стала чемпионом турнира, обыграв ещё и сборную Сербии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





