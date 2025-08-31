|
|
|
Eurostat: большинство граждан Грузии для обучения выбирает вузы Германии
31.08.2025 19:44
В 2023 году в вузах стран ЕС обучались 1,76 млн иностранных студентов — это 8,4% от общего числа студентов. Об этом — новый отчет «Евростата».
Согласно данным, 4 179 граждан Грузии обучались в ЕС в рамках программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры, из которых:
2 114 — программы бакалавриата;
1 727 — программа магистратуры;
338 студентов — программа докторантуры.
В случае обучения на всех уровнях образования Германия стала страной-лидером среди государств ЕС по количеству граждан Грузии. В общей сложности за отчетный период на всех трех уровнях высшего образования в Германии обучались 1 936 грузинских студентов.
Пять стран, где обучалось больше всего граждан Грузии, выглядят так:
Бакалавриат:
Германия — 870 студентов;
Греция — 166 студентов;
Франция — 150 студентов;
Нидерланды — 111 студентов;
Венгрия — 102 студента.
Магистратура:
Германия — 845 учащихся;
Италия -138 студентов;
Франция — 122 студента;
Австрия — 106 студентов;
Чехия -82 студента.
Докторантура:
Германия — 221 студент;
Чехия — 22 студента;
Франция — 20 студентов;
Швейцария — 20 студентов;
Венгрия — 14 студентов.
Доля иностранных студентов, обучающихся на различных программах высшего образования, самой высокой была в Люксембурге (52,3%), далее — Мальта (29,6%) и Кипр (22,3%).
Доля иностранных студентов была самой низкой в Греции (3%), Хорватии (3,7%) и Испании (4,3%).
Добавим, Eurostat — это статистическая служба ЕС, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна