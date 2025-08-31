Eurostat: большинство граждан Грузии для обучения выбирает вузы Германии

В 2023 году в вузах стран ЕС обучались 1,76 млн иностранных студентов — это 8,4% от общего числа студентов. Об этом — новый отчет «Евростата».



Согласно данным, 4 179 граждан Грузии обучались в ЕС в рамках программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры, из которых:



2 114 — программы бакалавриата;

1 727 — программа магистратуры;

338 студентов — программа докторантуры.

В случае обучения на всех уровнях образования Германия стала страной-лидером среди государств ЕС по количеству граждан Грузии. В общей сложности за отчетный период на всех трех уровнях высшего образования в Германии обучались 1 936 грузинских студентов.



Пять стран, где обучалось больше всего граждан Грузии, выглядят так:



Бакалавриат:



Германия — 870 студентов;

Греция — 166 студентов;

Франция — 150 студентов;

Нидерланды — 111 студентов;

Венгрия — 102 студента.

Магистратура:



Германия — 845 учащихся;

Италия -138 студентов;

Франция — 122 студента;

Австрия — 106 студентов;

Чехия -82 студента.

Докторантура:



Германия — 221 студент;

Чехия — 22 студента;

Франция — 20 студентов;

Швейцария — 20 студентов;

Венгрия — 14 студентов.

Доля иностранных студентов, обучающихся на различных программах высшего образования, самой высокой была в Люксембурге (52,3%), далее — Мальта (29,6%) и Кипр (22,3%).



Доля иностранных студентов была самой низкой в Греции (3%), Хорватии (3,7%) и Испании (4,3%).



Добавим, Eurostat — это статистическая служба ЕС, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге.





