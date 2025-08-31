В Местиа стартовал турнир памяти национального героя Мухрана Шуквани

Сегодня, 31 августа, торжественно открылся традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти героически погибшего в Афганистане старшего лейтенанта Мухрана Шуквани, военнослужащего 31-го пехотного батальона 3-й пехотной бригады.



Турнир проводится по инициативе Западного командования Сухопутных войск Министерства обороны Грузии, при организационной поддержке НКО «Спортивный центр муниципалитета Местиа» и финансовой поддержке мэрии Местиа.



Торжественное открытие сопровождалось выступлением фольклорного ансамбля «Рихо», который представил традиционные грузинские номера. На мероприятии присутствовали представители мэрии Местии, члены семьи Мухрана Шуквани, в том числе новорождённый Мухран-младший, представители Сил обороны Грузии, футбольные команды и местные болельщики.



В нынешнем турнире участвуют 16 команд, из них 6 — от Сил обороны Грузии и 10 — футбольные коллективы из различных территориальных единиц муниципалитета Местиа.



Игры турнира имени национального героя Мухрана Шуквани начнутся завтра, 1 сентября, и завершатся 5 сентября.







