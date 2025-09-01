Полиция задержала в Кутаиси женщину, которая в лайве в TikTok ударила внука в возрасте до 2-х лет

Полиция задержала в Кутаиси женщину, которая в лайве в TikTok ударила своего внука в возрасте до двух лет. Видео факта распространяется в социальных сетях.



Как сообщают в МВД, по факту ведётся расследование по статье 126 УК.





