Полиция задержала в Кутаиси женщину, которая в лайве в TikTok ударила внука в возрасте до 2-х лет
01.09.2025 16:10
Полиция задержала в Кутаиси женщину, которая в лайве в TikTok ударила своего внука в возрасте до двух лет. Видео факта распространяется в социальных сетях.
Как сообщают в МВД, по факту ведётся расследование по статье 126 УК.
