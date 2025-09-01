Чемпионом Грузии 2025 года по пляжному футболу стала тбилисская «Армия»

01.09.2025 17:47





Чемпионом Грузии 2025 года по пляжному футболу стала тбилисская команда «Армия».

В напряжённом финале «Армия» разгромила действующего чемпиона страны — батумский спортивный центр «Батуми» со счётом 9:2.



Эта победа принесла «Армии» путёвку в Кубок европейских чемпионов. Чемпион Грузии примет участие в турнире 2026 года, который состоится в Португалии.



В розыгрыше чемпионата Грузии по пляжному футболу 2025 года участвовало 10 команд. Турнир проходил в два этапа, а финальные матчи состоялись 29-31 августа на батумском песчаном стадионе.



Организаторами выступили Федерация футбола Грузии, Фонд развития грузинского футбола и Федерация футзала и пляжного футбола Аджарии.





