|
|
|
Чемпионом Грузии 2025 года по пляжному футболу стала тбилисская «Армия»
01.09.2025 17:47
Чемпионом Грузии 2025 года по пляжному футболу стала тбилисская команда «Армия».
В напряжённом финале «Армия» разгромила действующего чемпиона страны — батумский спортивный центр «Батуми» со счётом 9:2.
Эта победа принесла «Армии» путёвку в Кубок европейских чемпионов. Чемпион Грузии примет участие в турнире 2026 года, который состоится в Португалии.
В розыгрыше чемпионата Грузии по пляжному футболу 2025 года участвовало 10 команд. Турнир проходил в два этапа, а финальные матчи состоялись 29-31 августа на батумском песчаном стадионе.
Организаторами выступили Федерация футбола Грузии, Фонд развития грузинского футбола и Федерация футзала и пляжного футбола Аджарии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна