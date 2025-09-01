Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Амстердаме в рамках фестиваля ZEG Story Telling Festival обсудили протесты в Грузии


01.09.2025   20:53


29 августа в Амстердаме, в ведущем культурном центре De Balie, состоялось первое международное мероприятие в рамках фестиваля ZEG Story Telling Festival.

В ZEG Amsterdam журналисты, художники, технологи, исследователи и активисты обсудили, как современные цифровые технологии меняют правила игры за власть в мире и что это значит для общества.

Речь шла о проевропейских акциях протеста в Тбилиси, их героях и движении сопротивления в Грузии, а также о том, как мир справляется с цифровым авторитаризмом и лидерами, которые контролируют граждан с помощью камер и алгоритмов.

Перед публикой выступили:

Кристофер Уайли — социальный исследователь и специалист по обработке данных;
Джули Посет — профессор журналистики Лондонского городского университета и директор по глобальным исследованиям ICFJ;
Наталья Антелава — соучредитель и главный редактор Coda Story, а также соучредитель ZEG Фестиваль;
музыкант Георгий Гигашвили;
активист Лука Гвиниашвили.

Отметим, De Balie — ведущий культурный центр Амстердама, который известен во всем мире как место, где представители разных областей собираются вместе, чтобы обсудить наиболее важные вызовы современного мира и провести дебаты об искусстве или глобальной политике.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна