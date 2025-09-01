В Амстердаме в рамках фестиваля ZEG Story Telling Festival обсудили протесты в Грузии

29 августа в Амстердаме, в ведущем культурном центре De Balie, состоялось первое международное мероприятие в рамках фестиваля ZEG Story Telling Festival.



В ZEG Amsterdam журналисты, художники, технологи, исследователи и активисты обсудили, как современные цифровые технологии меняют правила игры за власть в мире и что это значит для общества.



Речь шла о проевропейских акциях протеста в Тбилиси, их героях и движении сопротивления в Грузии, а также о том, как мир справляется с цифровым авторитаризмом и лидерами, которые контролируют граждан с помощью камер и алгоритмов.



Перед публикой выступили:



Кристофер Уайли — социальный исследователь и специалист по обработке данных;

Джули Посет — профессор журналистики Лондонского городского университета и директор по глобальным исследованиям ICFJ;

Наталья Антелава — соучредитель и главный редактор Coda Story, а также соучредитель ZEG Фестиваль;

музыкант Георгий Гигашвили;

активист Лука Гвиниашвили.



Отметим, De Balie — ведущий культурный центр Амстердама, который известен во всем мире как место, где представители разных областей собираются вместе, чтобы обсудить наиболее важные вызовы современного мира и провести дебаты об искусстве или глобальной политике.



Источник: SOVA

