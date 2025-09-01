|
В Амстердаме в рамках фестиваля ZEG Story Telling Festival обсудили протесты в Грузии
01.09.2025 20:53
29 августа в Амстердаме, в ведущем культурном центре De Balie, состоялось первое международное мероприятие в рамках фестиваля ZEG Story Telling Festival.
В ZEG Amsterdam журналисты, художники, технологи, исследователи и активисты обсудили, как современные цифровые технологии меняют правила игры за власть в мире и что это значит для общества.
Речь шла о проевропейских акциях протеста в Тбилиси, их героях и движении сопротивления в Грузии, а также о том, как мир справляется с цифровым авторитаризмом и лидерами, которые контролируют граждан с помощью камер и алгоритмов.
Перед публикой выступили:
Кристофер Уайли — социальный исследователь и специалист по обработке данных;
Джули Посет — профессор журналистики Лондонского городского университета и директор по глобальным исследованиям ICFJ;
Наталья Антелава — соучредитель и главный редактор Coda Story, а также соучредитель ZEG Фестиваль;
музыкант Георгий Гигашвили;
активист Лука Гвиниашвили.
Отметим, De Balie — ведущий культурный центр Амстердама, который известен во всем мире как место, где представители разных областей собираются вместе, чтобы обсудить наиболее важные вызовы современного мира и провести дебаты об искусстве или глобальной политике.
