Судья признала журналиста Нику Кация невиновным и освободила из зала суда

03.09.2025 18:35





Суд признал невиновным журналиста Нику Кация, обвиняемого в наркопреступлении, решением судьи Тамар Мчедлишвили он освобожден из зала суда.



На сегодняшнем заседании судья заслушала заключительное слово обвиняемого, после чего огласила приговор.



Судья дала развернутые разъяснения по поводу вынесенного приговора.



Для справки, Ника Кация был задержан 7 декабря. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.



Наказание за данное преступление составляет от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочно.





