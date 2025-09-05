Грузинские правозащитники с 2022 года не получают информацию об экстрадиции людей в Россию

05.09.2025 14:52





Грузинские правозащитники с 2022 года не получают информацию об экстрадиции людей в Россию. Об этом сообщила глава Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе, комментируя приговор российскому активисту Антону Чечину. «Надеюсь, его не экстрадируют в Россию», — написала правозащитница в фейсбуке.



По ее словам, с 2017 года по июль 2022 года Россия 33 раза обращалась к Грузии с просьбой о выдаче своих граждан, и в 29 случаях Грузия удовлетворила запрос:



▪️ в 2018 год из Грузии в Россию экстрадировали 4 человека;

▪️ в 2019 году – 12;

▪️ в 2020 году – 9;

▪️ в 2021 году – 4.



При этом с 2022 года Министерство юстиции не предоставляет правозащитникам данные об экстрадиции, заявила Тамта Микеладдзе.



Тбилисский городской суд 2 сентября приговорил российского активиста к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков.



Всего по статье о хранении наркотиков зимой 2024-го задержали шестерых участников антиправительственных митингов в Тбилиси. Троих — Гиорги Ахобадзе, Тедо Абрамова и Николоза Кация — суд оправдал.



Приговор россиянам Анастасии Зиновкиной и Артему Грибуль должны вынести 12 сентября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





